La D’Urso fuori da Mediaset, Barbara rompe il silenzio

Mentre si rincorrono le voci di un addio da parte di Barbara D’Urso a Mediaset, dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, la regina di Cologno Monzese rompe il silenzio, e lo fa a mezzo social.

Su Instagram tra una delle sue caratteristiche storie di colazioni, spunta anche un contenuto sibillino. Scrive la D’Urso: “E in attesa degli ascolti (di Pomeriggio5) che sono in ritardo…un po’ di notizie vere…”. Con tanto di emoji con sole e di sottofondo lo spensierato brano di “The sound of sunshine” di Jovanotti e Michael Franti.

Una frase enigmatica corredata da una buona dose di buonumore per mettere a tacere le malelingue?

Dopo la storia incriminata infatti Carmelita condivide in una rassegna stampa social la notizia riportata da alcune testate secondo la quale Pomeriggio 5 si protrarrà sino a giugno tornando in onda sotto l’egida della storica conduttrice dopo la pausa estiva.

Questa volta a far trapelare la notizia è TvBlogo, blog impegnato a svelare i retroscena televisivi.

“Si allunga l’impegno di Barbara D’Urso nel pomeriggio di Canale 5, non ci sarà la versione “News” nell’estate di Canale 5”, si legge nel sito.

L’indiscrezione sul rinnovo del contratto

Barbara rimarrà dunque al timone del programma pomeridiano sino a giugno, per altre due settimane, mentre non sembrano essere previsti spin-off estivi del programma.

TvBlogo aggiunge una nota anche sulle sorti incerte del contratto della D’Urso: “Pomeriggio 5 poi tornerà in onda a settembre, nella medesima collocazione oraria e naturalmente su Canale 5, sempre con la conduzione di Barbara D’Urso, in attesa del rinnovo del suo contratto, ormai ventennale, con l’azienda fondata da Silvio Berlusconi”.

Pare che ci sarà dunque un rinnovo del contratto ventennale in scadenza a dicembre che unisce la D’Urso alla rete del biscione.

Una notizia favorevole ripresa da altre testate e prontamente condivisa da Barbara, che sembra sconfessare i rumors circolati nelle scorse ore.

La D’Urso infatti fa di più, oltre a riportare la news non manca di condividere gli ascolti

di Pomeriggio5 che si attesta al 17% di share.

Insomma Barbara ci tiene a dimostrare quanto vale a dispetto di chi la vuole prossima alla disoccupazione.