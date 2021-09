Da Grande, Cattelan replica in diretta alle critiche ricevute: “Le pernacchie sono solo aria”

Seconda e ultima puntata per Da Grande, one man show di Alessandro Cattelan su Rai1, la scorsa settimana subissato dalle critiche per i bassi ascolti ricevuti. In attesa dei nuovi dati Auditel, sul finire di trasmissione l'ex conduttore di X Factor si è tolto un po' di sassolini dalle scarpe. Birra in mano, Alessandro ha raccontato un aneddoto riguardante sua figlia Olivia, presa in giro da alcuni compagni di scuola, spernacchiata quando la vedono ballare. Cattelan, sornione, le ha così risposto.

Il finale di Alessandro Cattelan

“Olivia, a me è una settimana che mi fanno le pernacchie. Capita, capita. Ti sono sembrato meno papà del solito perché la gente mi fa le pernacchie? No? Ecco, per me sei sempre Olivia, anche se il tuo compagno ti fa le pernacchie. Non ti far fermare dalle pernacchie, perché fanno tanto rumore, ma sono aria, le pernacchie sono solo aria, non ti fanno niente", ha precisato Alessandro tra gli applausi dei presenti in studio. Una metafora, quella delle pernacchie alla figlia Olivia, per replicare neanche troppo velatamente ai tanti che l'hanno criticato nell'ultima settimana per il suo debutto su Rai1.

"E soprattutto le pernacchie non devono mai farti smettere di fare quello che ami fare: Olivia ti piace ballare? E allora balla, cazz*! Fregatene, balla! Divertiti! Non importa quello che dice la gente", ha proseguito Alessandro. "Perché le pernacchie non devono farvi smettere di essere quello che siete ragazzi, ve le faranno sempre. Questa settimana sono stato accusato di essere arrivato su Rai1, troppo Cattelan. Mi avete fatto il più grande complimento della mia vita".

Finale con gli Oasis

Saluti sulle note di "Wonderwall" degli Oasis Da Grande è arrivato ai titoli di coda, lasciando spazio a un piccolo Alessandro che esce dallo studio, in attesa di quell'Eurovision 2022 che potrebbe vedere Cattelan padrone di casa. Sognando Sanremo 2023.