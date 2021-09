Da Grande, Luca Argentero è geloso di Stefano De Martino: "Mia moglie gli mette i like social, che fastidio"

Dopo settimane di battente pubblicità e non poca attesa, Alessandro Cattelan ha fatto il suo debutto su Rai 1 con Da Grande, varietà show in due puntate che ha subito diviso i social, tra favorevoli e contrari. Tra i tanti ospiti della prima puntata anche Luca Argentero, fresco sposo di Cristina Marino nonché papà di Nina Speranza.

La rivelazione di Luca Argentero

Cattelan ha stuzzicato il protagonista di Doc - Nelle tue Mani, chiedendogli se tra i mille like social di sua moglie ce ne fosse uno in particolare che gli desse fastidio. Argentero, con molta onestà, ha ammesso che un nome esiste. Stefano De Martino. "Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”. “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!”, ha concluso Luca tra le risate del pubblico in studio.

La reazione di Stefano

Il siparietto è proseguito per il resto della serata, con il diretto interessato De Martino che ha rivelato di aver bloccato i profili social di Cristina Marino e Ludovica Sauer, mogli di Argentero e Alessandro. "Grazie Stefano!", ha commentato Cattelan. "Luca ce l’abbiamo fatta". Facile immaginare che domenica prossima, per la 2a e ultima puntata di Da Grande, De Martino sarà in studio per ricevere i doverosi ringraziamenti di rito.