Da noi... a ruota libera: Anna Pettinelli e gli altri ospiti di oggi

Anche questa domenica si rinnova, alle 17:20 su Rai1, l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti di questa settimana: Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani, si metteranno in gioco insieme a Francesca Fialdini; Caterina Balivo, una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico, seguitissima sui social, sempre glam, all’avanguardia e attenta alle tematiche più attuali, si racconterà tra vita professionale e privata; Giancarlo Magalli, parlerà della sua carriera e della sua esperienza di uomo di spettacolo a 360 gradi, come conduttore, autore, attore, doppiatore e molto altro; Debora Villa, reduce dal grande successo dello spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, dal 18 aprile tornerà a teatro per festeggiare i vent’anni di carriera con il suo recital “Venti di risate”, che raccoglie il meglio del suo repertorio.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.