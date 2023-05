Da noi... a ruota libera: Carlo Conti e gli altri ospiti di oggi

Va in onda oggi, 14 maggio 2023 a partire dalle 17.20 su Rai 1, una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma che nelle domeniche della rete segue la "Domenica In" di Mara Venier. Francesca Fialdini accoglie in studio ospiti - famosi e non - che raccontano intense storie di vita, capaci di far girare la loro ruota nel verso giusto. Tra gli ospiti di oggi, Carlo Conti e Nicole Grimaudo.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 14 maggio

Nel pomeriggio domenicale di Rai 1, si rinnova l'appuntamento settimanale con "Da noi... a ruota libera", in onda oggi 14 maggio con una nuova puntata. Il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy è condotto da Francesca Fialdini, che con i suoi toni misurati dialogo in modo sereno e partecipe con personaggi famosi e non, pronti a raccontarsi, non risparmiando fasi critiche di vite comunque capaci di imboccare la giusta strada.

Francesca Fialdini ospita in studio Carlo Conti, l'amato conduttore attualmente impegnato con "I migliori anni", in onda il venerdì in prima serata su Rai 1. Dopo le puntate del venerdì la Rai ha messo in cantiere due speciali dal titolo "I migliori anni dell'estate", in onda di sabato sera.

Altri ospiti della puntata odierna di "Da noi... a ruota libera" sono Nicole Grimaudo e Riccardo De Rinaldis, tra i protagonisti della miniserie di Rai 1 "Vivere non è un gioco da ragazzi". La fiction ha inizio lunedì 15 maggio e vede i due attori interpretare rispettivamente i ruoli della madre e del figlio. Nel cast vedremo inoltre Stefano Fresi, Claudio Bisio e Fabrizia Sacchi.

Per celebrare il giorno della Festa della Mamma, Francesca Fialdini dialoga con la conduttrice Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, che nel 2020 avevano condiviso l'esperienza televisiva del "Grande Fratello VIP".

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 maggio 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 14 maggio 2023, su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.