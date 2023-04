Da noi... a ruota libera: Enzo Miccio e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini conduce oggi, domenica 30 aprile 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1, una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma che lega storie di personaggi famosi e gente comune, capaci di far girare la loro ruota nel verso giusto. Tra gli ospiti di oggi, Enzo Miccio e Massimo Ceccherini.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 30 aprile

Nuovo appuntamento con il programma domenicale di Rai 1 realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Condotto da Francesca Fialdini, ha come principale obiettivo quello di raccogliere volti, parole e storie di persone - famose o meno - protagoniste di vite intense, talvolta in grado di combattere contro eventi avversi e di rientrare poi in pista.

Oggi, 30 aprile 2023, nel pomeriggio di Rai 1 la padrona di casa Francesca Fialdini ospita nel suo studio Enzo Miccio, celebre wedding planner, stilista e conduttore: insieme a Costantino della Gherardesca è in onda - fino all'11 maggio - su Sky con la decima edizione del reality show "Pechino Express".

Troviamo poi Massimo Ceccherini; attore, regista, comico e sceneggiatore. Da pochi giorni ha rilasciato una intervista al quotidiano Corriere della sera, dove ha ha confessato "Mi sono mangiato tutti i soldi che ho guadagnato. L'alcol? Dalla bestia non si guarisce ma mia moglie mi ha salvato". Oggi si racconta tra pubblico e privato.

Francesca Fialdini incontra, per finire, il giovane attivista e imprenditore Matteo Ward, che si batte per la sostenibilità il settore della moda e per illustrare il costo sociale e ambientale dell’industria del fast fashion in tutto il mondo. Un argomento tutto da scoprire.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove vederlo in tv e in streaming (30 aprile 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 30 aprile 2023, su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma condotto è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.