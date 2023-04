Da noi... a ruota libera: Flavio Insinna e gli altri ospiti di oggi

Oggi, domenica 23 aprile, dalle 17.20 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, che ha come filo conduttore il racconto di storie - che possono riguardare personaggi famosi e non - capaci di prendere la giusta direzione della vita.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 23 aprile

Nuovo appuntamento con il programma domenicale di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Nella puntata in onda oggi, 23 aprile, la padrona di casa ospita e intervista Flavio Insinna, uno dei volti di riferimento del palinsesto della rete ammiraglia della Rai. Il conduttore e attore allieta la fascia del preserale televisivo con l'amato game show "L'eredità", un successo che si rinnova di anno in anno. Presto andrà in onda uno speciale "Eredità", che, nel celebrare la Rai, ospiterà diversi personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco.

Altra ospite di Francesca Fialdini è Veronica Pivetti, attrice che si divide tra tv, cinema e teatro. Protagonista di "Provaci ancora prof!", in onda dal 2005 al 2017 su Rai 1, l'attrice è attualmente impegnata con lo spettacolo teatrale “Stanno sparando sulla nostra canzone”, in scena a Roma dal 25 aprile.

Intervengono nel corso della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" Gigi e Ross (ovvero Luigi Esposito e Rosario Morra). Partendo da realtà regionali, il duo comico si è fatto spazio prendendo parte a show di successo nazionale come "Made in Sud", "Lo zecchino d'oro" e "Tale e quale show". Interviene inoltre la giornalista e scrittrice Irene Vella, autrice del libro autobiografico “Un chilo alla volta”: un importante racconto che racconta la lotta dell'autrice contro l'obesità.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove vederlo in tv e in streaming (23 aprile 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 23 aprile 2023, su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma condotto da Francesca Fialdini è inoltre visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.