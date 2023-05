Da noi... a ruota libera: Lello Arena e gli altri ospiti di oggi

Subito dopo la "Domenica In" di Mara Venier, Rai 1 trasmette anche oggi, 21 maggio 2023 a partire dalle 17.20, una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, che racconta intense storie di vita di personaggi famosi o meno. Tra gli ospiti di oggi, Lello Arena e Stefano Fresi

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 21 maggio

Francesca Fialdini torna anche questa settimana nel pomeriggio domenicale di Rai 1 con una nuova puntata di "Da noi... a ruota libera". La padrona di casa ospita personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche gente non famosa: le interviste attraversano intense storie di vita, talvolta segnate da eventi difficili, ma con lieti fini propri di chi riesce nonostante tutto a percorrere la giusta strada.

Ospite centrale del nuovo appuntamento con "Da noi... a ruota libera" è Lello Arena: attore, regista, scrittore, sceneggiatore, parlerà di Napoli a poche settimane dalla vittoria del terzo scudetto calcistico e del suo rapporto con la città e la cultura partenopea. Svelerà particolari inediti di vita pubblica e privata con l'immancabile ricordo del suo grande amico Massimo Troisi.

Francesca Fialdini ospita poi in studio Pierpaolo Spollon, volto ricorrente delle fiction di casa Rai. Da “Che Dio ci aiuti” a“Blanca”, da “La Porta Rossa” a “L’Allieva”, l'attore è appena tornato sul set di "Doc", prossimamente in onda su Rai 1 con la terza stagione.

Altri ospiti della trasmissione sono Stefano Fresi e Cristiana Polegri, coppia nella vita e in scena: l'attore è attualmente in onda su Rai 1 con la miniserie “Vivere non è un gioco da ragazzi”; lei è una musicista, che ha omaggiato recentemente il musicista statunitense Henry Mancini, sia con un album che con lo spettacolo “It had better be Henry Mancini”. Fresi ha partecipato a entrambi i progetti.

Durante la puntata ci saranno parentesi dedicate ai tragici eventi recenti avvenuto in Emilia-Romagna, con collegamenti dalla Regione e il sostegno alla raccolta fondi.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 maggio 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su Rai 1 oggi, domenica 21 maggio 2023, a partire dalle 17.20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.