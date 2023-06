Da noi... a ruota libera: Milly Carlucci e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini conduce una nuova puntata del domenicale “Da noi… a ruota libera”, in onda oggi, 4 giugno 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1: storie di vita e di spettacolo, attraverso il racconto di personaggi famosi e non: tra gli ospiti di oggi troviamo Milly Carlucci e Alberto Matano.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 4 giugno

Come recita il titolo del programma, "Da noi... a ruota libera" permette ai personaggi che, di settimana in settimana, si avvicendano in studio di raccontarsi a 360° gradi. Partendo dagli impegni professionali che li hanno resi famosi, gli ospiti di Francesca Fialdini declinano poi il discorso verso una sfera più intima, che ci permette di conoscere gli artisti al di là della scena.

La conduttrice ospita oggi nel suo studio una delle grandi signore della nostra televisione: Milly Carlucci, reduce per l'ennesima volta da una stagione professionale ricca e intensa. Per lei il tempo delle vacanze è limitato: al momento è in tour per l’Italia in cerca di talenti con "Ballando on the road". In attesa di vederla, in autunno, con la nuova edizione di "Ballando con le stelle", sarà impegnata il 16 giugno con l'inaugurazione della centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival, insieme ad Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Altro ospite di Francesca Fialdini è Alberto Matano, ormai tra i volti più cari della Rai: il suo "La vita in diretta" accompagna, giorno dopo giorno, i pomeriggi del pubblico italiano.

In studio interviene poi l'attrice Carla Signoris, da giovedì 1° giugno nella sale cinematografiche con il film "Billy", opera prima di Emilia Mazzacurati.

Per finire, Francesca Fialdini ospita Flora Canto, reduce da uno dei cavalli di battaglia della prima rete Rai: “I Migliori Anni”, quest'anno arricchito dalle due puntate dello spin-off “I Migliori Anni dell’Estate” (in entrambe le versioni ha fatto da spalla al conduttore Carlo Conti). A partire dal 3 giugno la vediamo su Rai 2, il sabato alle 12, con “Fatto da mamma e papà”.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 giugno 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 4 giugno 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.