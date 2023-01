Da noi... a ruota libera, oggi in tv: gli ospiti di Francesca Fialdini

Come ogni domenica Rai 1 propone, a partire dalle 17.20, il programma "Da noi... a ruota libera". Francesca Fialdini incontra volti noti della televisione, del cinema e della musica, dando il via a ricordi, emozioni e divertimento. Scopriamo l'identità dei protagonisti della nuova puntata.

Da noi... a ruota libera: le anticipazioni del 15 gennaio

Terminata la "Domenica In" di Mara Venier, Rai 1 prosegue il pomeriggio domenicale con il programma "Da noi... a ruota libera", condotto fin dalla prima edizione (2019) da Francesca Fialdini.

Qui ritroviamo volti che, di giorno in giorno, attraversano i palinsesti televisivi: attori, conduttori e cantanti pronti a raccontarsi a cuore aperto, rispondendo alle confidenziali domande poste dalla padrona di casa con la dovuta sensibilità del caso.

Gli ospiti di oggi, domenica 15 gennaio, sono: Cristiano Malgioglio, cantante reduce dalla conduzione delle cinque puntate di "Mi casa es tu casa" (Rai 2), e attualmente impegnato con "Tali e quali show", dove copre il ruolo di giurato;

Lunetta Savino, già apprezzata in fiction e film di grande successo (da "Un medico in famiglia" a "Felicia Impastato") e oggi sul piccolo schermo con la serie di successo "Le indagini di Lolita Lobosco 2", interpretata da Luisa Ranieri nei panni della protagonista.

Altra intervista è poi quella a Pierpaolo Spollon, ormai tra i protagonisti della fiction di casa Rai. Nel corso degli ultimi giorni sono partite la settima stagione di "Che Dio ci aiuti", dove l'attore interpreta il personaggio di Emiliano Stiffi, e la terza (ed ultima) di "La porta rossa", dove veste i panni di Filip Vesna.

Quarta ed ultima ospite di oggi è Nunzia De Girolamo. Ex politica, dal 21 gennaio torna nella seconda serata del sabato di Rai1 con la terza edizione di “Ciao Maschio”, programma che la vede in ogni puntata intervistare tre personaggi, rigorosamente uomini.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 gennaio 2023)

"Da noi... a ruota libera" va in onda la domenica su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma condotto da Francesca Fialdini è visibile anche in live streaming on demand, sulla piattaforma RaiPlay.