Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Alessandro Preziosi e gli altri ospiti

Oggi, 22 gennaio 2023, va in onda su Rai 1, a partire dalle 17.20, una nuova puntata del programma "Da noi... a ruota libera". Condotto da Francesca Fialdini, si raccontano le storie di volti noti dello spettacolo. Tra gli ospiti di oggi troviamo l'attore Alessandro Preziosi.

Da noi... a ruota libera: le anticipazioni del 22 gennaio

Francesca Fialdini presenta un nuovo appuntamento del suo talk "Da noi... a ruota libera", appuntamento fisso della domenica di Rai 1.Di settimana in settimana la conduttrice ospita personaggi del nostro spettacolo. Attori, cantanti, conduttori, artisti che si raccontano a 360°. Le domande della Fialdini sono spesso confidenziali, ma l'approccio della conduttrice è come al solito sensibile.

La nuova puntata del programma, in onda oggi 22 gennaio a partire dalle 17.20, ospita Alessandro Preziosi e Aurora Ruffini. I due attori formano la coppia di protagonisti della nuova serie di Rai 1 dal titolo "Black Out - Vite sospese", in partenza domani in prima serata.



Spazio poi per il cantautore Ron. Il nuovo album di inediti, dal titolo “Sono un figlio”, è uscito da poco, ma l'artista ripercorre una carriera lunga e ricca di successi e prestigiose collaborazioni.

Giovanni Minoli è il terzo ospite della giornata. Dal 12 gennaio Rai 3 sta trasmettendo in seconda serata “Mixer - Vent’anni di televisione”, che ripercorre la storia del suo storico programma “Mixer”, pietra miliare della Rai trasmessa dal 1980 al 1998.

L'ultima storia introdotta dalla Fialdini è davvero speciale: intervista a Carmen Diodato, l’unica ballerina non udente in Italia a lavorare nel corpo di ballo di un teatro lirico, il "Massimo" di Palermo. Calabrese di nascita, danza grazie alle vibrazioni.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 gennaio 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 22 gennaio 2023, su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma è visibile anche in live streaming on demand sulla piattaforma RaiPlay.