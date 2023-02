Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Marisa Laurito e gli altri ospiti

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 26 febbraio, su Rai1 a partire dalle 17:20, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”. Personaggi famosi e gente comune vengono intervistati dalla Fialdini, raccontandosi a cuore aperto tra percorsi artistici e storie di vita privata. Tra i protagonisti dell’odierno appuntamento troviamo Marisa Laurito, Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 26 febbraio

Nella nuova puntata del pomeridiano domenicale di Rai 1 “Da noi… a ruota libera”, la padrona di casa Francesca Fialdini ospita l’attrice Marisa Laurito. Una vita di trionfi teatrali e televisivi – non disdegnando incursioni musicali – per una grande donna dello spettacolo italiano. Di recente l’abbiamo vista nella seconda stagione di “Mina Settembre”, eccezionale successo di Rai 1 on Serena Rossi. Attualmente è invece tra le protagoniste – insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi – del format di Sky “Quelle brave ragazze”, giunto alla sua seconda stagione e ambientato quest’anno in terre francesi.

Altra intervista di Francesca Fialdini è quella alla coppia formata da Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico. I due sono tra i protagonisti della nuova fiction di Rai 1 dal titolo “Sei donne - Il mistero di Leila”, in partenza martedì 28 febbraio. Gli attori parleranno della serie, che si muove tra dramma e mistero, e in generale della loro carriera.

Il terzo incontro non è strettamente legato con il mondo della televisione e vede in studio Valentina Mastroianni con suo figlio Cesare (4 anni) e il suo cucciolo di labrador Joy. Il bambino ha perso la vista a 18 mesi, a causa di una grave malattia. Il profilo social della donna, dal nome “La storia di Cesare”, racconta la quotidianità del piccolo. Una vicenda che ha toccato molte persone, esempio di speranza e positività per tante famiglie costrette ad affrontare analoghe problematiche.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove vederlo in tv e in streaming (26 febbraio 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 26 febbraio 2023, su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma condotto da Francesca Fialdini è inoltre visibile, in live streaming on demand, sulla piattaforma RaiPlay.