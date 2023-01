Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Sabrina Salerno e gli altri ospiti

Oggi, 29 gennaio 2023, Rai 1 trasmette dalle 17.20, una nuova puntata del programma condotto da Francesca Fialdini "Da noi... a ruota libera". Storie pubbliche e private di volti noti del nostro spettacolo. Tra gli ospiti di oggi troviamo la cantante e showgirl Sabrina Salerno.

Da noi... a ruota libera: le anticipazioni del 29 gennaio

Siamo abituati a vederli quotidianamente impegnati sul piccolo schermo e a tenere compagnia a milioni di italiani. Conduttori, attori, cantanti, ballerini: cosa hanno in cuor proprio quando non sono impegnati con la loro professione? Questa è una delle domande centrali del talk della domenica pomeriggio condotto da “Francesca Fialdini”. “Da noi… a ruota libera” parte dal versante artistico di ognuno dei personaggi che ospita e, grazie alla sensibilità della conduttrice, racconta storie private degli stessi, toccando talvolta le corde dell’emozione.

Nella nuova puntata del programma, in onda oggi 29 gennaio, Francesca Fialdini ospita Sabrina Salerno. Tra le icone per antonomasia dello spettacolo italiano degli anni ’80, ha nel suo bagaglio tanta televisione, hit musicali di successo e anche cinema. Dal debutto a 19 anni a “Ballando con le stelle”, l’ospite parlerà anche della sua vita privata, dal marito al figlio.

Francesca Fialdini accoglie in studio anche Paolo Conticini. Per tanti anni l’attore toscano ha rappresentato la spalla ideale di Christian De Sica, in pellicole di grande successo commerciale. Prolifica anche la sua attività teatrale e televisiva, con predilezione per i ruoli brillanti. Anche lui, proprio come la Salerno, ha beneficiato della ribalta di “Ballando con le stelle”, dove ottenne nel 2020 un secondo posto. Nel 2022 Conticini vinse “Il cantante mascherato”.

Altra ospite del pomeriggio è Matilde Gioli. Classe 1989, l’attrice ha alle spalle già numerosi film e lavori televisivi. Il 31 gennaio la vedremo in prima serata su Rai 1 nel film tv dal titolo “Fernanda”. Qui interpreta la critica e storica d’arte Fernanda Williams, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, durante la seconda guerra mondiale salvò le vite di molti ebrei in pericolo.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 gennaio 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 29 gennaio 2023, su Rai 1 a partire dalle 17.20. Il programma condotto da Francesca Fialdini è visibile anche, in live streaming on demand, sulla piattaforma RaiPlay.