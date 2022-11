Da Noi a Ruota Libera, gli ospiti di Francesca Fialdini (13 novembre 2022)

Francesca Fialdini torna domenica 13 novembre, alle 17:20 su Rai1, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica.

Questa settimana, saranno ospiti in studio: Raoul Bova, attore amatissimo dal pubblico, dal 17 novembre di nuovo al cinema con il film natalizio “The Christmas show”; Alba Parietti, che parlerà tanto della sua vita privata quanto di quella professionale, a poche settimane dal ritorno alla conduzione di “Non sono una signora”, in onda dal 7 dicembre su Rai2; Gabriele Cirilli, grande protagonista dell’ultima edizione di successo di “Tale e quale show”, dove ogni venerdì si esibisce in coppia con Francesco Paolantoni, e Diana Del Bufalo, voce della colonna sonora del cortometraggio di Natale della Disney “Il dono” e impegnata a teatro nella nuova fortunata tournée di “7 spose per 7 fratelli”.