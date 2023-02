Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Elena Sofia Ricci e gli altri ospiti

Dopo la pausa della scorsa settimana, legata al Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna domenica 19 febbraio, su Rai1 alle 17:20, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Per questo nuovo appuntamento, saranno ospiti in studio: Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate dal pubblico, come dimostra il successo dell’ultima serie che la vede protagonista, “Fiori sopra l’inferno”, che ha debuttato lunedì su Rai1; Max Tortora, tornato nuovamente al cinema nel cast di “Tramite Amicizia”, l’ultimo film diretto e interpretato da Alessandro Siani uscito nelle sale il 14 febbraio; Lodo Guenzi, lo storico frontman de Lo Stato Sociale, dà prova di sé anche come attore nella tournée di uno degli spettacoli più rappresentati al mondo, “Trappola per topi” di Agatha Christie, un classico del teatro inglese. Inoltre, saranno presenti alcuni performer Lis che si esibiranno nella lingua dei segni in un medley dei brani dell’ultimo Festival di Sanremo.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.