"Da Noi... A Ruota Libera", gli ospiti di Francesca Fialdini

Domenica 6 novembre, alle 17:20 su Rai1, Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento di “Da noi... a Ruota Libera”, programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Gli ospiti di questa puntata saranno: Giuseppe Zeno, una carriera ricca di film, serie tv e spettacoli teatrali, dopo la seconda stagione di “Mina Settembre”, che si concluderà proprio domenica sera, Zeno sarà ancora protagonista su Rai1 lunedì 7 novembre, in prima serata, con il film “Tutto per mio figlio”. La conduttrice Serena Bortone, al timone del successo pomeridiano di Rai1 “Oggi è un altro giorno”. Edoardo Leo, l’attore e regista torna dal 10 novembre nelle sale protagonista del film di Gianni Zanasi “War – La guerra desiderata”. L’attrice Micaela Ramazzotti, nel cast del film di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio”, dedicato al geniale artista interpretato da Riccardo Scamarcio, al cinema dal 3 novembre, e Francesca Fagnani, da questa settimana nuovamente alla guida dell’ormai consacrato programma cult “Belve”.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare in molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità, le vite e le carriere dei volti noti dello spettacolo e non solo. Francesca Fialdini, in ogni puntata, crea spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.