Da noi... a ruota libera: gli ospiti dell'ultima puntata stagionale dell'11 giugno 2023

Ultimo appuntamento stagionale per il programma domenicale di Rai 1 “Da noi… a ruota libera”, in onda oggi, 11 giugno 2023, a partire dalle 17.20. Francesca Fialdini intervista personaggi famosi o meno, che raccontano storie di vita privata e professionale. Il tutto all'insegna della sincerità e delle emozioni.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 11 giugno

Come recita il titolo del programma, "Da noi... a ruota libera" permette ai personaggi che, di settimana in settimana, si avvicendano in studio di raccontarsi a 360° gradi. Partendo dagli impegni professionali che li hanno resi famosi, gli ospiti di Francesca Fialdini declinano poi il discorso verso una sfera più intima, che ci permette di conoscere gli artisti al di là della scena.

Dopo un'intensa stagione, piena di ospiti e di emozionanti storie, “Da noi… a ruota libera” - realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy - va oggi in vacanza dopo un'ultima intensa finale. Francesca Fialdini intervista gli ultimi ospiti di questa edizione con il suo consueto approccio, confidenziale e sensibile.

L'odierno appuntamento con il programma domenicale di Rai 1 vede un incontro con Serena Autieri, attrice, cantante e conduttrice. A partire dal 16 giugno è impegnata con la conduzione di "Uno mattina estate", affiancata da Tiberio Timperi e Gigi Marzullo. La nascita a Napoli e gli esordi sul palcoscenico e quelli televisivi, fino alla sfera privata: l'artista si racconta a tutto tondo.

Altro ospite di questo appuntamento con "Da noi... a ruota libera" è Michele Zarrillo. Visto come ospite all'ultimo Festival di Sanremo - dove ha duettato con Will con la sua "Cinque giorni" - il cantante si appresta ad inaugurare un nuovo tour, in partenza il 26 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica: un'occasione per riascoltare tutti i più grandi successi della sua carriera musicale.

Francesca Fialdini ospita poi nel suo studio la giornalista e conduttrice Giorgia Cardinaletti, un volto noto del Tg1, recentemente protagonista delle cronache rosa grazie alla presunta relazione con il cantautore Cesare Cremonini. Per finire, a "Da noi... a ruota libera" interviene il Professor Vincenzo Schettini, diventato celebre sul web con le sue lezioni di fisica.

Dove vederlo in tv e in streaming (11 giugno 2023)

L'ultima puntata stagionale di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 11 giugno 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.