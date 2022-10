Da noi... a ruota libera, gli ospiti di oggi: da Alessandra Mussolini a Vittoria Puccini

Domenica 2 ottobre, nuovo appuntamento su Rai1, alle 17:20, con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti della puntata saranno Alessandra Mussolini, nel cast della nuova edizione del varietà di Carlo Conti “Tale e Quale Show”, Vittoria Puccini, protagonista, con Riccardo Scamarcio, di “Quasi orfano”, la commedia diretta da Umberto Carteni nelle sale cinematografiche dal 6 ottobre, Milena Vukotic, che torna a teatro dal 12 ottobre con lo spettacolo “A spasso con Daisy”, e Alessandro Borghese, testimonial AISM per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

“Da noi… a Ruota Libera” sempre più happening show: esplora il mondo degli ospiti attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini, con il suo stile unico, crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Spazio all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo.

“Da Noi... a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e dove il giudizio è sospeso.