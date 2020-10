Dado positivo al coronavirus, è ricoverato in ospedale: come sta il comico

Dado è risultato positivo al coronavirus. Il comico, cabarettista e cantante romano 46enne, è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma e lui stesso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute a corredo di una foto che, su Facebook, lo ritrae a letto con la mascherina sul volto. Dado, pseudonimo di Gabriele Pellegrini, ha spiegato di aver contratto il Covid nonostante si sia scrupolosamente attenuto a tutte le regole per prevenire il contagio e ha esortato tutti a non abbassare la guardia.

“Essere o non essere positivo... io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione ‘Marchiafava’ del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Proff. Sassaroli”, ha esordito nel post Facebook: “ Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico!”

Dado ha il Covid: "Le crisi respiratorie sono calate"

“Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate”, ha poi concluso il comico per far sapere di avere condiviso questa notizia solo adesso che si sente un po' meglio. Tanti i commenti a sostegno di Dado, volto popolare di programmi come Zelig, I Raccomandati, Made In Sud, a cui vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte dei numerosi fan.

I vip positivi al coronavirus

Dado si aggiunge alla lista dei personaggi del mondo dello spettacolo di cui si apprende la positività al coronavirus. Proprio di queste è la notizia della positività di Rocco Siffredi che sarebbe stato contagiato insieme alla famiglia e si troverebbe in isolamento a Budapest. Positivo anche Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi che ieri sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de 'Le Iene' dopo un test rapido che ha dato di nuovo esito positivo.