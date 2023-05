Dalla strada al palco, questa sera la finale: scaletta e ospiti

Oggi, 2 maggio 2023, va in onda su Rai 2 la finalissima del talent show "Dalla strada al palco". Condotta da Nek, la serata vede 15 esibizioni di performance selezionate nelle precedenti cinque puntate del programma. Ma soltanto uno potrà vincere il titolo di Miglior Artista di Strada D’Italia. Gli ospiti della serata sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Dalla strada al palco: anticipazioni 2 maggio

Sesto e ultimo appuntamento stagionale con il talent di Rai 2 che dona ribalta agli artisti di strada: in ognuna delle precedenti cinque puntate si sono esibiti 13 artisti. Da ciascun appuntamento sono stati selezionati 3 finalisti, per un totale di 15. Condotto dal cantautore Nek, "Dalla strada al palco" vede oggi, 2 maggio, la finalissima. Al termine della serata sarà proclamato il Miglior Artista di Strada della seconda edizione del talent.

La musica e il canto, la giocoleria e la danza; il tutto accompagnato sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli - già coppia di "culto" di "Tale e quale show" - saranno nuovamente gli ospiti speciali (o "passanti importanti" della serata). Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, oltre alle performance artistiche "Dalla strada al palco" racconta anche le storie e le emozioni dei concorrenti, giungendo in tal modo in modo ancor più partecipe ai telespettatori.

I concorrenti che si sfideranno per contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia sono:

Naimana Casanova e Daniele Tommasi (cantante lirico e ventriloquo);



Martina Zaghi (canto e chitarra);



Isaac Meinert (violinista);



Eleonora Lorenzato (cantante lirica);



Flavio Coloma (canto e chitarra);



Father & Son: Stefano Maria e Nicolò Cannizzaro (canto e chitarra);



Ashes, ovvero Serena Ventre (canto e chitarra);



Acoustic Vibes Project (chitarra, violino e percussioni);



Giacomo Occhi (mimo);



Carmine De Rosa (trasformista);



Mikhail Albano (pittura su pellicola trasparente);



Duo Fire Acrobast (acrobati)

Laura Calafiori (fast painting)

Daniele Iezzi (cantante)

Emanuele Marchione (giocoliere con palle e specchio).

Dove vedere “Dalla strada al palco” in tv e in streaming (2 maggio 2023)

La finalissima di “Dalla strada al palco” va in onda oggi, martedì 2 maggio, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.