Dalla strada al palco con Nek: le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Rai 2 trasmette questa sera, martedì 18 aprile 2023, la quarta puntata del talent show "Dalla strada al palco". Condotto dal cantautore Nek, il programma vede esibirsi anche oggi 13 artisti di strada, provenienti dalle più disparate discipline, che si raccontano tra aneddoti ed emozioni. Ospiti speciali di questo appuntamento sono Francesco Renga e la signora Coriandoli.

Dalla strada al palco: anticipazioni 18 aprile

In onda su Rai 2 con la seconda edizione, "Dalla strada a palco" è il talent che dona la meritata ribalta ad artisti non famosi che, giorno dopo giorno, arricchiscono strade e piazze d'Italia con musica, canzoni, danze, giochi. Esibizioni a parte, i concorrenti raccontano le proprie storie personali, creando curiosità, empatia ed emozioni con i telespettatori. A condurre il talent c'è il cantautore Nek, perfettamente a suo agio nei panni di padrone di casa, nello studio dell'Auditorium di Napoli.

Ciascuna serata del programma ospita due giudici d'eccezione, ribattezzati "i passanti importanti". Guest star di questa sera sono Maurizio Ferrini, nei panni della Signora Coriandoli, e Francesco Renga, amico e collega di Nek: lo scorso mese è uscito il singolo "Infinito più o meno", che rinnova la loro collaborazione; seguirà poi un tour e un album, previsto per il prossimo autunno

Nei primi cinque appuntamento con "Dalla strada al palco" si esibiscono 13 artisti di strada (cantanti, musicisti, ballerini, illusionisti, giocolieri eccetera). Il pubblico in studio selezionano attraverso delle votazioni i due migliori artisti di strada, meritevoli di partecipare alla finalissima di questa edizione. Ai due si aggiunge un terzo artista scelto dai due "passanti importanti".

La sesta puntata, la finalissima, è prevista per il 2 maggio e prevede in totale l'esibizione dei migliori 15 artisti di strada di questa edizione. La scorsa settimana si sono aggiudicati la finale la band siciliana degli Acoustic Vibes Project; la cantante calabrese Ashes, nome d’arte di Serena Ventre; e l’Uomo Youtube, l’attore comico-poetico lombardo, all’anagrafe Giacomo Occhi.

“Dalla strada al Palco” nasce da un’idea originale di Carlo Conti ed prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona.

Dove vedere “Dalla strada al palco” in tv e in streaming (18 aprile 2023)

La terza puntata stagionale della seconda edizione di “Dalla strada al palco” va in onda oggi, martedì 18 aprile, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.