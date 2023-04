Dalla strada al palco con Nek: le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Nek conduce oggi, martedì 25 aprile 2023 a partire dalle 21.20, la quinta puntata del talent show "Dalla strada al palco": si tratta dell'ultimo step della competizione prima del gran finale del 2 maggio. Anche oggi si esibiscono 13 artisti di strada; ma per la finalissima restano soltanto tre posti liberi. I "passanti speciali" di questa sera sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Dalla strada al palco: anticipazioni 25 aprile

"Dalla strada a palco" è il talent che offre finalmente visibilità e ribalta a tanti artisti che quotidianamente si esibiscono in piazze e vie del nostro paese. La musica, la danza, il gioco e tante altre forme d'intrattenimento: le esibizioni vengono in tale circostanza accompagnate dalla band del Maestro Luca Chiaravalli e introdotte da Nek, il noto cantautore che per l'occasione, dallo studio dell'Auditorium di Napoli, calza a pennello gli abiti di conduttore.

In ognuno degli appuntamenti previsti, "Dalla strada al palco" ospita due giudici speciali, i cosiddetti "passanti importanti". I due superospiti della puntata odierna sono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni: si rinnova in tal modo la coppia d'eccezione di "Tale e quale show", responsabile di imitazioni canore tanto improbabili quanto divertenti, alcune delle quali, grazie al passaparola, sono diventate virali in rete.

In ciascuna delle prime cinque serate del talent si esibiscono 13 artisti di strada, rappresentanti delle più svariate discipline artistiche e non solo. I voti degli spettatori in studio selezionano i due migliori concorrenti, che accedono di diritto alla finalissima. Un terzo pass è concesso ad un terzo artista, selezionato dai due "passanti importanti".

La sesta e ultima puntata, la finalissima, va in onda martedì 2 maggio e vedrà in totale l'esibizione dei migliori 15 artisti di strada di questa edizione. I concorrenti che la scorsa settimana hanno guadagnato il pass per la serata finale sono il Duo siciliano Fire Acrobats (ovvero Andrea Scaglione e Aurora Di Cristina), il trasformista campano Carmine De Rosa e il pittore russo Mikhail Albano, che vive da tempo in Sicilia.

“Dalla strada al Palco” nasce da un’idea originale di Carlo Conti ed prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. Lo show è scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli.

Dove vedere “Dalla strada al palco” in tv e in streaming (25 aprile 2023)

La quinta puntata stagionale della seconda edizione di “Dalla strada al palco” va in onda oggi, martedì 25 aprile, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.