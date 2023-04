Dalla strada al palco con Nek: anticipazioni e ospiti di questa sera

Oggi, martedì 4 aprile 2023, dalle 21.20 su Rai 2, va in onda la seconda puntata dello show "Dalla strada al palco". Condotto dal cantautore Nek, il programma rende assoluti protagonisti gli artisti di strada (cantanti, musicisti, giocolieri, marionettisti). La gara è giudicata dal pubblico in studio e, in ogni puntata, da due giurati d'eccezione.

Dalla strada al palco: anticipazioni 4 aprile

Nel 2022 il talent "Dalla strada al palco" si era imposto come rivelazione della stagione estiva della nostra televisiva. I buoni risultati hanno spinto Rai 2 a promuoverlo, collocando la seconda edizione dello show nel palinsesto televisivo della rete. Da quattro, le puntate sono passate a sei, ma è invece confermatissimo il conduttore, il cantautore Nek, che ha fin dal principio si è dimostrato ottimo e sorprendente padrone di casa.

In ogni puntata dello show si esibiscono 13 artisti di strada, rappresentanti di molte discipline artistiche o sportive; ognuno ottiene un punteggio decretato dal pubblico in studio. Le poltrone utili per l'approdo alla finale sono però soltanto due e se un'esibizione otterrà un punteggio maggiore di chi è momentaneamente seduto in poltrona, quest'ultimo dovrà alzarsi e lasciargli il suo posto. Sul finire della puntata i due giudici, ribattezzati "passanti importanti", effettuano un ripescaggio, selezionando un terzo concorrente meritevole di accedere alla finale del 2 maggio. I due "passanti speciali" della puntata di oggi sono Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni

Le esibizioni degli artisti di strada sono accompagnate dalla band diretta dal maestro Luca Chiaravalli. Ogni concorrente non si limita alla sola esibizione, ma porta con sè una storia, spesso sorprendente e carica di emozioni. Gli artisti selezionati nel corso della prima puntata sono stati il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, il violinista Isaac Minert e la cantante Martina Zaghi.

“Dalla strada al Palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e - per Stand by me - di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Sergio Colabona.

Dove vedere “Dalla strada al palco” in tv e in streaming (4 aprile 2023)

La prima puntata stagionale di "Dalla strada al palco" va in onda oggi, martedì 28 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.