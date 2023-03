Dalla strada al palco con Nek: scaletta e ospiti di questa sera

Al via la seconda edizione del talenti show di Rai 2 "Dalla strada al palco". Condotto anche stavolta dal cantautore Nek, il programma dona la meritata ribalta agli artisti di strada (si va dai musicisti ai giocolieri), in una gara giudicata dal pubblico in studio e da due giurati d'eccezione. Ospiti della prima puntata (di sei) sono Carlo Conti e Andrea Delogu.

Dalla strada al palco: anticipazioni 28 marzo

Trasmessa in quattro puntata tra giugno e luglio 2022, la prima edizione del programma “Dalla strada al palco” ha ricevuto una buona accoglienza, tanto che Rai 2 non soltanto propone una seconda stagione dello show, ma ne anticipa la messa in onda: dall’estate alla primavera. Ma non è tutto, perché le puntate passano da quattro a sei. Diverse novità, dunque, ma confermatissimo è invece il conduttore, il cantautore Nek, che nella passata edizione è parso molto a suo agio in panni per lui fino a quel momento inediti.

Il format è sostanzialmente rimasto invariato: in ogni episodio si esibiscono 13 artisti di strada (cantanti, musicisti, ballerini, giocolieri). Il pubblico in studio e i giudici di puntata selezioneranno i tre migliori artisti di strada, meritevoli di partecipare alla finalissima di questa edizione.

I giudici – ribattezzati “passanti importanti” - di questo primo appuntamento sono Carlo Conti e Andrea Delogu, decisivi per decretare la graduatoria finale della puntata.

La scaletta della serata vede in scena i seguenti artisti di strada: gli acrobati su pali oscillanti della Compagnia dei Folli; il pianista Davide Stramaglia; i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco; il violinista Isaac Minert; il vocalist, magazziniere nella vita, Joe Bless; la cantante Martina Zaghi; il duo voce e violino Riccardo & Celine; il duo formato dalla cantante lirica Naimana e dal ventriloquo Daniele; il gruppo degli Street Sharks; la jug band No Funny Stuff che suona con strumenti autocostruiti; il sand artist Mauro Masi.

Esibizioni a parte, ciascuno dei concorrenti porta in studio la propria storia: vicende emozionanti e avvincenti dove arte e vita vanno a braccetto.

Dove vedere “Dalla strada al palco” in tv e in streaming (28 marzo 2023)

La prima puntata stagionale di “Dalla strada al palco” va in onda oggi, martedì 28 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.