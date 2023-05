Dalla Strada al Palco: la vincitrice della finale del talent show condotto da Nek

La seconda edizione del talent show condotto da Nek e andato in onda su Rai 2 si è concluso con la vittoria di Laura Calafiore, la fast painter che si è portata a casa ben 10 mila euro battendo gli altri 14 artisti di strada finalisti. La 41enne donna romana si è lasciata alle spalle, in seconda posizione con 2471 punti, il violinista Isaac Meinert e i Duo Fire Acrobats, in terza con 2422 punti. Votata dal pubblico a casa, la busker ha rivevuto anche il sostegno degli ospiti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, i cosiddetti "passanti importanti", dopo la sfida finale che l'ha vista lottare contro la cantante lirica Eleonora Lorenzato (2421 punti).

Chi è Laura Calafiore

Laura Calafiore è nata a Roma ed è diventata una "fast painter" quando il suo sguardo ha incontrato per caso le opere di un pittore americano su YouTube. Quest'ultimo si dedicava al "fast painting" al contrario. Da qui in poi la vita della donna è cambiata: ha fatto i bagagli e si è diretta alle Mauritius per esibirsi come artista di strada insieme al suo ex compagno, un musicista di nome Giuseppe. Dopo aver raggiunto la notorietà all'estero, è tornata in Italia per far conoscere alla sua città Natale il grandioso talento che la rende unica fra tanti. Non è un caso infatti che Laura Calafiore, madre di una bimba di 10 anni (Aurora), abbia partecipato a vari festival e show televisivi.

La classifica

Prima di concludere, vi ricordiamo la classifica generale della finale del programma volto a dare un'occasione in più per farsi conoscere ai buskers: Laura Calafiore 2511, Eleonora Lorenzato 2421, Isaac Meinert 2471, Duo Fire Acrobats 2420, Flavio Coloma 2404, Daniele Iezzi 2388, Acoustic Vibes Project 2373, Naimana Casanova e Daniela Tommasi 2342, Martina Zaghi 2271, Stefano Maria e Nicolò Cannizaro 2268, Carmine De Rosa 2192, Serena Ventre 2061, Mikhail Albano 2039, Giacomo Occhi 1947, Emanuele Marchione 1720. Ricordiamo che l'idea originale dello show, prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me e diretto da Sergio Colabona, è di Carlo Conti. La scrittura invece è affidata a più mani: Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, e Simona Iannicelli.