DallArenaLucio, stasera in tv la serata evento per Lucio Dalla: anticipazioni, ospiti e scaletta

In onda oggi, 6 maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1, “DallArenaLucio” è un grande e affettuoso omaggio a uno dei giganti della nostra musica: Lucio Dalla. Condotto da Carlo Conti, affiancato dalla cantante Fiorella Mannoia, lo speciale concerto vede esibirsi, dall’Arena di Verona, molti artisti della scena musicale italiana, in nome del cantautore bolognese.

DallArenaLucio: anticipazioni 6 maggio 2023

Lo scorso 4 marzo Lucio Dalla avrebbe compiuto 70 anni. Scomparso il 1° marzo del 2012, il cantautore bolognese è tra gli indiscussi “grandi” della nostra musica.

Carlo Conti, con la partecipazione eccezionale di Fiorella Mannoia, conduce dall’Arena di Verona una serata speciale tutta dedicata a Lucio Dalla e alla sua musica. Un’occasione per ascoltare - che sia per l’ennesima o per la prima volta - tanti successi di una lunga carriera (i suoi debutti risalgono alla seconda metà degli anni ’60), interpretati per l’occasione da un nutrito cast di importanti colleghi di Dalla: sono diversi coloro che hanno conosciuto personalmente l’artista e, alcuni di essi, hanno collaborato con lui.

La serata evento è una co-produzione “Ballandi Multimedia” e “Friends&Partners” per la regia di Maurizio Pagnussat e vede esibirsi i seguenti artisti: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano. Partecipano inoltre Ricky Portera, storico collaboratore e musicista di Dalla, e la cantante Iskra Menarini, per venticinque corista del grande Lucio.



Sono tante le canzoni di Lucio Dalla che hanno fatto la storia della nostra musica. Tanto percitarne qualcuna, menzioniamo: "4 marzo 1943", "L’anno che verrà", "Come è profondo il mare", "Piazza Grande", "Futura", "Anna e Marco", "Disperato erotico stomp", "La sera dei miracoli", "Stella di mare", "Caruso", "Tu nono mi basti mai", "Attenti al lupo", "Cara", "Cosa sarà", "Canzone".

Dove vedere DallArenaLucio in tv e in streaming (6 maggio 2023)

La serata evento "DallArenaLucio" va in onda sabato 6 maggio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Lo show è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.