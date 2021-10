Damiano dei Maneskin imitato al Tale e Quale Show polacco, il video è virale

Chris Cugowski come Alba Parietti. Nel corso dell'edizione polacca di Tale e Quale Show l'attore 22enne, visto anche sul set di Bridgerton, ha 'imitato' Damiano David dei Maneskin, sfidando apertamente l'imitazione andata in scena su Rai1 un paio di settimane fa con protagonista l'Alba nazionale.

Il trionfo in puntata

Your Face Sounds Familiar il titolo dello show polacco, con la clip di Cugowski in versione Maneskin presto diventata virale, tanto da rimbalzare persino sui social italiani. Figlio del celebre cantante Krzysztof Cugowski, Chris si è immediatamente allontanato dalla scia paterna per buttarsi sulla recitazione, studiando all'Università di Winchester. La sua "Zitti e Buoni" ha vinto l'ultima puntata del Tale e Quale Show polacco.

I ringraziamenti social

Il 22enne, via Instagram, ha così festeggiato la sua performance: "Sapevo che questi 3 anni di studio dell'italiano alle medie sarebbero stati utili. Finora questa è la mia performance più impegnativa in questo show. Volevo davvero trasmettere l'atmosfera che i Måneskin creano durante le loro esibizioni e spero che almeno in una certa misura ci sia riuscito. Sono anche molto grato per aver vinto questa puntata. Ho donato i soldi alla Little Prince House, ospizio situato a Lublino".

Nel video in basso, l'imitazione di Damiano dei Maneskin al "Tale e Quale Show" polacco