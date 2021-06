Daniela Ferolla: "Ho preso il Covid, non l'ho detto finora perché non mi andava di speculare sulla malattia"

La conduttrice salta le ultime due puntate di Linea Verde Life e parla della malattia: "Non ne ho parlato sino ad oggi perché in alcune cose credo sia anche giusto mantenere della privacy visto il tema delicato e di grande rispetto"

Causa Covid, Daniela Ferolla non sarà alla guida delle ultime due puntate di Linea Verde Life. "Sono stata super attenta, pensavo di averla scampata invece al traguardo delle ultime due puntate mi sono beccata il Covid", ha rivelato la conduttrice in un'intervista a FQ Magazine, parlando per la prima volta della malattia. "Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia", ha spiegato.

Daniela Ferolla: "Ho preso il Covid, ora sto bene per fortuna"

Come è stata contagiata? "Immagino girando una puntata a Bolzano, ma la cosa strana è che a parte me nessuno della troupe si è contagiato. Per questo il pubblico non mi vedrà in puntata, sabato 26 giugno, se non in un video messaggio che ho registrato in quarantena".

Ferolla ha raccontato come ha vissuto la malattia: "Ho avuto diversi sintomi ma per fortuna tutti gestibili. La cosa che mi stupisce è che si parli così poco degli strascichi del Covid: io non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali. E infatti sono dimagrita molto". Per non parlare poi dell’aspetto psicologico: "Mi sono confrontata con molte persone e quella per tanti è la parte più devastante. Persino io, che ho un self control granitico, in quei giorni qualche cedimento l'ho avuto". A spaventare di più la conduttrice durante questi momenti è stata "l'imprevedibilità della malattia, il non sapere che tipo di evoluzione si sarebbe potuta innescare".

Daniela Ferolla ha poi scritto un post su Instagram per aggiornare direttamente i suoi fan. "Circa un mese fa sono risultata positiva al Covid19 e ho fatto due settimane di quarantena. Oggi per fortuna sto bene. Non ne ho parlato sino ad oggi perché in alcune cose credo sia anche giusto mantenere della privacy visto il tema delicato e di grande rispetto", ha confermato, per poi prendere congedo dal pubblico al termine di questa stagione televisiva.

"Volevo ringraziarvi per l’enorme affetto che ci avete dimostrato durante tutto quest’anno. Un anno complicato dove non ci avete mai fatto mancare i vostri commenti, i vostri consigli e anche qualche critica costruttiva. Grazie davvero a tutta la squadra Rai, dalla produzione alle maestranze, per averci supportato in tutte le sfumature che un programma complesso e itinerante come #LineaVerde comporta. E un grazie al mio super compagno di viaggio @marcellomasirai che vi aspetta su #Rai1!! Evviva Life!!".