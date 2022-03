Daniele Liotti lascia 'Un passo dal cielo'

Brutte notizie per i fan di Un passo dal cielo: Daniele Liotti, che nella serie di Rai 1 intepreta il comandante Francesco Neri, lascia dopo tre stagioni. A comunicarlo è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che ha spiegato come l'obiettivo della struttura che si occupa della realizzazione di fiction televisive sia quello di rimarcare la propria leadership nel settore continuando "a innovare, senza lasciare dietro quote strategiche".

"Da qui la decisione di rinnovare due cult di Rai1, ossia Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, che però verranno profondamente rinnovati" ha spiegato Ammirati in un'intervista a Tivù: "In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci (ora impegnata in Fiori sopra l’inferno) e Daniele Liotti. Inoltre, Un passo dal cielo abbraccerà con più decisione la propria vocazione green".

Al momento non è chiaro se nella prossima stagione arriverà un nuovo attore o attrice a sostituire Liotti, oppure se si darà maggiore rilevanza a un personaggio già presente nella serie (come Giusy Buscemi, ad esempio, che interpreta Manuela, sorella del Commissario Nappi).

La certezza è che l'addio di Daniele Liotti a Un passo dal cielo segue quello di altri volti delle serie Rai di successo: com'è noto, Terence Hill (che proprio da Liotti venne sostituito nel ruolo di protagonista nel 2017) verrà sostituito dal personaggio di Raoul Bova in Don Matteo. E pure Che Dio ci Aiuti vedrà il congedo della Suor Angela di Elena Sofia Ricci, notizia anticipata tempo fa in diretta da Valeria Fabrizi.