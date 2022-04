Italia Sì, Danilo Bertazzi: "Mi hanno dato per morto". Imbarazzo per il commento di Mauro Coruzzi

Ospite della puntata di Italia Sì di sabato 16 aprile, Danilo Bertazzi ha voluto affrontare in diretta con Marco Liorni e gli ospiti in studio il dolore e i danni che gli ha causato la fake news sulla sua morte circolata in rete. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzzare il pubblico a verificare sempre le fonti delle notizie, per non incappare nell'errore di diffondere informazioni false causa di malintesi anche molto gravi.

Per anni l'attore è stato il protagonista de La Melevisione, programma per bambini in onda su Rai3, con il personaggio di Tonio Cartonio. Terminata quell'esperienza, su Bertazzi - tornato di recente in tv accanto a Gepy Cucciari nel programma Che Succ3ede? - ha iniziato a circolare la notizia falsa del suo decesso. "22 anni fa ho iniziato a parlare ai bambini, si sono semrpe fidati di Tonio Cartonio" ha esordito l'attore parlando al pubblico di Rai1: "A loro bambini cresciuti vorrei dare un consiglio. Le notizie ci arrivano da Internet ed è vero, ma il mio consiglio è di trasformarsi in piccoli investigatori per verificarle".

Insieme a Marco Liorni, Danilo Bertazzi ha così ripercorso quel periodo: "Mi hanno dato per morto, anche per tossicodipendenza. Ho lasciato la tv nel 2004, da allora dissero che Tonio Cartonio era moro per overdose" ha spiegato l'attore che da quella notizia si è sentito danneggiato anche dal punto di vista lavorativo.

Il commento (e le scuse) di Mauro Coruzzi

Ascoltando in studio la storia di Danilo Bertazzi, Mauro Coruzzi presenza fissa di Italia Sì, lo ha incalzato per capire se sia mai riuscito a risalire all'artefice della fake news. "E se fosse stata una persona a lei vicina o che ha a che fare con la sua vita privata?" ha chiesto: "Lavorando nell’ambiente della comunicazione se la notizia non è arrivata a me per anni o non mi è rimasta in testa – mi perdoni – ho come l’impressione che sia un modo per fare rifiorire dell’interesse intorno a lei… A distanza di tempo ritirarla fuori, perché? Oggi è qui per parlarne".

Evidente l'imbarazzo di Bertazzi: "Non penso di essere stato io a creare questa fake news, vi prego non mettete questa voce in giro che poi viene fuori una cosa che ci mancherebbe” ha risposto, sostenuto da Liorni che ha precisato come non ci siano dubbi sul fatto che una notizia del genere non possa avere origini promozionali e che, anzi, abbia anche ostacolato la sua carriera. "Ti vedo turbato per quello che ha detto Mauro... Noi siamo i primi garanti che tu non sia qui per cercare pubblicità. Lui è così, dice tutto quello che esce fuori" ha aggiunto il conduttore riferendosi al commento di Coruzzi che si è subito scusato: "Farei meglio a stare zitto molte volte, ma purtroppo mi scappa come i brufoli agli adolescenti. Chiedo scusa".

Mauro Coruzzi che dice a Danilo Bertazzi di essere andato ad #ItaliaSi e parlare della Fake News sulla sua morte per droga per farsi pubblicità, solo perché lui non l’aveva mai sentita, facendolo rimanere molto male. Assurdo.

Per anni è circolata questa voce — Jonathan?? (@jonathanzacconi) April 16, 2022