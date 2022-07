"Danny Collins - La canzone della vita" stasera in tv: la storia vera

Stasera, 12 luglio, Rai 1 propone “Danny Collins - La canzone della vita”, un film che racconta la storia di un musicista alla deriva che fa una scoperta eccezionale: anni prima John Lennon gli aveva scritto una lettera di incoraggiamento, non giunta però a destinazione. La pellicola è ispirata alla vera storia di Steve Tilston, che andiamo di seguito a scoprire.

Danny Collins - La canzone della vita: la vera storia dietro al film

Steve Tilston nasce a Liverpool e cresce nel Leicestershire. In gioventù fa il Graphic Designer, prima di registrare, nel 1971, “An Acoustic Confusion “, il suo primo album. Il successo è discreto ma non certo straordinario. Tilston continua a fare musica: nel 1972 esce “Collection”, nel 1977 “Songs From the Dress Rehearsal”: lavori discografici che passano pressoché inosservati e che rendono l’autore uno degli innumerevoli artisti passati come meteore in uno mondo – quello dello spettacolo – tanto caotico e ancorato ad alcune regole da perdere per strada, per forza di cose, anche potenziali talenti. All’inizio degli anni ’80 Tilston gestisce a Londra un club di musica folk. Sposato con Maggie Boyle, a sua volta cantautrice folk, l'uomo divorzia dalla moglie nel 1999. Ispirato alla vita di Tilston, il film diretto da Dan Fogelman e interpretato da Al Pacino cambia il nome del protagonista (che diventa Danny Collins) e accentua in modo romanzesco alcune componenti narrative: non sappiamo quanto l'artista fosse realmente diventato dipendente da droga ed alcol. Vi è invece certezza sull'episodio che gli ha donato, a distanza di anni, una parentesi di popolarità. Nell’agosto del 2010 è stato resa nota una vicenda molto particolare: John Lennon aveva scritto una lettera di sostegno a Tilston nel 1971, per errore mai consegnata. Lennon era stato spinto a scrivere all'allora ventunenne cantante dopo aver letto un'intervista sulla rivista Zigzag in cui Tilston dichiarava di temere che la ricchezza e la fama potessero influire negativamente sulla sua carriera musicale. Nel 2005 Tilston è stato contattato da un collezionista che aveva intercettato questa lettera. Successivamente ne è stata confermata l’autenticità. Firmato “John and Yoko”, il messaggio diceva a grandi linee “la ricchezza non fa cambiare le tue esperienze né il tuo modo di pensare; non devi farti schiacciare dal denaro, ma dare importanza a tutte le altre esperienze: dalle emozioni alle relazioni”. Questo incredibile episodio è stato di ispirazione al film, in onda stasera su Rai 1.

Dove vedere Danny Collins - La canzone della vita

