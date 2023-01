Danza con me con Roberto Bolle, questa sera in tv: anticipazioni e ospiti

Oggi, domenica 1° gennaio 2023, il nuovo anno di Rai 1 inizia per il sesto anno consecutivo a passo di danza: Roberto Bolle conduce lo speciale "Danza con me" – affiancato da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi – e ci delizia con numeri di danza d’alta scuola. In più tanti ospiti e sorprese.

Danza con me: le anticipazioni di questa sera

Roberto Bolle è diventato il volto televisivo del primo giorno dell’anno. Quello in onda oggi, 1° gennaio 2023, su Rai 1 è il sesto speciale “Danza con me” che il grande ballerino conduce. Oltre alla bravura inestimabile e alla evidente bellezza, Bolle ha dimostrato di funzionare benissimo anche sul piccolo schermo, tanto che in molti vorrebbero vederlo più spesso nei palinsesti televisivi.

Il format mantiene anche per questa edizione le proprie caratteristiche. L’obiettivo dello show è quello di proporre ai telespettatori la grande danza, alternando i numeri di Bolle – coadiuvato da altri bravissimi ballerini – ad un varietà capace di contenere canzoni, recitazione, intrattenimento, riflessioni.



Le anticipazioni parlano di un Roberto Bolle che in un momento della puntata entrerà in scena mediante un avatar realizzato in 3D.

Il ballerino sarà affiancato in conduzione dagli attori Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi e ospiterà per l’occasione Alberto Angela, Virginia Raffaele, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Blanco.

Dove vedere “Danza con me” (1° gennaio 2023)

Lo speciale “Danza con me” va in onda oggi, 1° gennaio, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Lo show è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.