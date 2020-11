Danza con me, il grande ritorno dello show di Roberto Bolle su Rai Uno

Appuntamento a Capodanno, in prima serata, per l'ormai tradizionale trasmissione del ballerino. Ecco tutti gli ospiti

Torna 'Danza con me' di Roberto Bolle, il programma cult - prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl - con il quale la rete ammiraglia di Viale Mazzini apre l'anno da tre stagioni. Primo ospite annunciato Vasco Rossi.

Danza con me di Roberto Bolle, le anticipazioni

A darne l'annuncio gli stessi Artisti, Vasco Rossi e Roberto Bolle che non hanno nascosto l'entusiasmo per questo incontro che ha dello storico. ''A Capodanno …. Ballo con Bolle! Bolle e il Danza con Me scelto da Vasco per la presentazione della sua nuova canzone, il 1° gennaio 2021 su Rai1 …. Bingo!'', ha scritto Vasco Rossi sui suoi social.

''Sono felicissimo di annunciare che anche quest'anno Danza con Me tornerà il 1° gennaio, in prima serata su Rai1! E come un antico rito propiziatorio uniremo danza e musica, arte e bellezza per la rinascita. Grazie al Sommo @vascorossi per aver accettato di essere con noi'', ha scritto a sua volta Bolle sul suo profilo Instagram.