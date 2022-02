Domenica In: Dargen D'Amico svela il mistero degli occhiali

Mara Venier ha un vero e proprio debole per i giovani concorrenti di Sanremo 2022: Tananai, Rkomi, Michele Bravi, Dargen D'Amico. Tutti e quattro sono stati ospiti di Domenica In, hanno parlato della loro esperienza sanremese, del futuro e anche del presente.

Ciò che colpisce di Dargen è la sua ironia, il suo non prendersi mai sul serio e anche i famosi occhiali. Dove si balla sta già facendo ballare tutta Italia, ma il mistero degli occhiali specchiati rimane una grande incognita e questo pomeriggio Zia Mara è riuscita a far sbottonare un po' di più il cantante.

Perché Dargen D'Amico porta gli occhiali

"Non credo che sia necessario far vedere tutto. Per molti stare sui social diventa un'ossessione, sempre a controllare quanti like, quanti follower. Divenra un disturbo. Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sè e poi se posso evitarmi questo disturbo preferisco..." ha spiegato il produttore e cantante.

Mara ha poi aggiunto: "Durante lo speciale di domenica scorsa ho provato a toglierli, ma ho capito che non ti avrebbe fatto piacere e quindi mi sono ritratta". Per poi aggiungere: "Ma quando saremo solo io e te li puoi togliere no?". "Ma certo, ti faccio vedere anche il gomito!" scherza D'Amico. "Ma no, mi bastano gli occhi, ma che me voi far vedere!" escala Mara Venier.

Mara Venier: fai quello che vuoi

Dargen D'amico: don't say it twice#DomenicaIn February 13, 2022