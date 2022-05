David di Dontello 2022: tutti i vincitori della serata

Ieri sera sono andati in onda i David di Donatello. I padroni di casa Carlo Conti e Drusilla Foer hanno accolto attori, registi e tutte le maestranze che rendono grandi i film italiani. A fare incetta di statuine è stato Paolo Sorrentino, non è una grande sorpresa, dopo la candidatura agli Oscar era scontato che il suo film "È stata la mano di Dio" si sarebbe aggiudicato i premi di miglior regia, miglior film, poi sono arrivati anche quelli per migliore fotografia, poi anche migliore attrice non protagonista e infine il David Giovani. "Devo ringraziare i napoletani, la troupe, gli attori, mia moglie Daniela, i miei figli Anna e Carlo e una ragazza, Ludovica Bargellini, che non c'è più da pochi giorni", con queste poche paolo Sorrentino ha ringraziato le persone a lui care dal palco dei David.

Un altro grande successo è stato quello di "Freaks Out", di Gabriele Mainetti, che si è portato a casa tutti i premi tecnici, il documentario su Ennio Morricone, "Ennio", ha vinto come migliore documentario e montaggio. Piccola sorpresa per il miglior attore non protagonista: a vincerlo il giovanissimo Eduardo Scarpetta, che ha interpretato il suo trisavolo in "Qui rido io", giovanissima anche la migliore attrice protagonista a Swamy Rotolo per A Chiara ad appena 17 anni.

I vincitori del David di Donatello 2022

Martedì 3 maggio sono stati assegnati i venticinque David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali per la 67esima edizione del premio cinematografico.

Miglior regia: Paolo Sorrentino («È stata la mano di Dio»)

Miglior film: Paolo Sorrentino («È stata la mano di Dio»)

Alla Carriera: Giovanna Ralli

Miglior documentario: «Ennio», di Giuseppe Tornatore

Miglior montaggio: «Ennio», di Giuseppe Tornatore

Miglior compositore: Nicola Piovani («I fratelli De Filippo»)

Miglior acconciatura: «Freaks Out»

Miglior canzone originale: Manuel Agnelli («La profondità degli abissi» per il film «Diabolik»)

Miglior attore protagonista : Silvio Orlando («Ariaferma»)

Miglior attrice protagonista: Swamy Rotolo («A Chiara»)

Miglior attrice non protagonista: Teresa Saponangelo («È stata la mano di Dio»)

Miglior scenografia: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara («Freaks Out»)

Miglior attore non protagonista: Eduardo Scarpetta («Qui rido io»)

David dello spettatore: Me contro te

David speciale: Sabrina Ferilli e Antonio Capuano

Miglior esordio alla regia: Laura Samani («Piccolo corpo»)

Migliori costumi: Ursula Patzak («Qui rido io»)

Miglior sceneggiatura originale: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella («Aria Ferma»)

Miglior autore della fotografia: Daria D’Antonio («È stata la mano di Dio») e Michele D’Attanasio («Freaks Out»)

Miglior trucco: Diego Prestopino («Freaks Out»)

Miglior produttore: Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Gabriele Mainetti, Mattia Guerra, Rai Cinema

Miglior Cortometraggio: «Maestrale» di Nico Bonomolo

Migliori effetti visivi: Stefano Leoni («Freaks Out»)

Miglior suono: «Ennio».