David Sassoli, il dolore di Antonella Clerici: "Eravamo giovani, avevamo tutta la vita davanti"

Sono migliaia i messaggi di ricordo e dolore che amici, parenti, o estimatori stanno condividendo sui social. Dai ricordi, alle parole d'affetto e stima: così David Sassoli continua a vivere, almeno nel cuore. Sassoli è morto a 65 anni nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, dal 26 dicembre era ricoverato al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) a causa di una "grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario".

Tra i ricordi più teneri quelli di Antonella Clerici che ha lasciato galoppare la memoria fino ai giorni passati in Rai: "Ciao David ti ricordo quando eravamo giovani e avevamo tutta la vita davanti"

E poi ancora Alessandro Gassman ("Mi ha sempre dato l’impressione di una persona moderata, onesta, di grande equilibrio. Ciao"), Andrea Purgatori che lo saluta con tre semplici parole "Ciao, amico mio". Un giorno doloroso per Tiziana Ferrario che parla di Sassoli così: "Amavi il giornalismo, amavi la politica, eri antifascista e europeista. Quante discussioni, quanti ricordi, quante risate. Sono smarrita e incredula che te ne sia andato così presto. Un abbraccio a tutta la tua famiglia".

I messaggi di cordoglio si intrecciano a quelli che attingono dalla memoria e nascono così delle piccole ricostruzioni di vita, come quella condivisa dal giornalista Gerardo Greco in cui parla di un viaggio in treno e dei sogli di due giornalisti: "Mi ricordo un lunghissimo viaggio in treno in cui parlammo per ore di come cambiare il Tg1 e poi il mondo. Mi/ci mancherai David Sassoli".

La sua vice, Roberta Metsola, si è stretta intorno alla moglie Alessandra e ai figli Giulio e Livia.

I am heartbroken. Europe has lost a leader, I have a lost a friend, democracy has lost a champion.#DavidSassoli dedicated his life to making the world a better, fairer place.



His Parliament joins Alessandra, Giulio & Livia in mourning their loss. All my thoughts are with them https://t.co/kO8DsQIqSj