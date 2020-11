Gf Vip, Dayane a Oppini (sempre più vicino a Zorzi): "Uscirai da qua confuso sulla tua sessualità"

(Nel video la discussione tra Dayane e Francesco)

Un gioco che stanotte si è trasformato presto in discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Facendosi domande a vicenda con il megafono - e dando risposte - la situazione si è infiammata quando Dayane Mello ha detto a Francesco Oppini: "Uscirai da qua con dei dubbi sulla tua sessualità".

La provocazione va avanti: "Visto che è uscito un video di una possibile relazione tra due donne - continua la modella, che in Casa ha una relazione molto speciale con Adua - io sono super a favore, perché è bellissimo. Ho visto che questa cosa ha risvegliato la libido di un po' di persone qua dentro. Il primo è Francesco, che da un giorno e mezzo dice che vuole dare un bacio con la lingua a Tommaso Zorzi. Fallo".

La replica stizzita di Francesco Oppini

Le parole di Dayane non cadono nel vuoto. Francesco replica infastidito: "Questa è la tua speranza. Occhio a quello che dici sulla mia sessualità. Assumiti le responsabilità di quello che dici". Gli altri vip cercano di sciogliere la tensione, spiegando che anche se fosse vero non sarebbe un problema, ma Oppini isiste: "Fa passare concetti che non sono reali. Sono affermazioni gravi".

Tommaso Zorzi chiarisce con Oppini: "I baci che mi dai per me sono solo amicizia"

La discussione prosegue più tardi in veranda, con Tommaso Zorzi che vuole vederci chiaro: "Vorrei cogliere questa occasione per ribadire il fatto che per me non è così. Per me tra noi c'è un'amicizia e basta e voglio che questo sia chiaro. Il fatto che a volte mi dai sti baci (a stampo, ndr), per me non significa nulla se non affetto e amicizia. Però mi imbarazza il fatto che una volta tu, una volta la Contessa, oggi Dayane, questa cosa sia venuta fuori come malizia". "Visto che Dayane ci mette malizia, smetterò di farlo - risponde Oppini - Se crea imbarazzo smetto e basta". Tommaso chiarisce: "A me non crea imbarazzo, perché io un bacio a stampo lo do a chiunque, però è brutto lo stereotipo di un ragazzo omosessuale che ha un'amicizia con un ragazzo etero che solo per il fatto di un bacio a stampo deve risultare una roba che vada oltre. A me dà fastidio che abbiate supposto o insinuato che ci fosse un secondo fine da parte mia in questo rapporto. Mi crea imbarazzo, non per cattiveria ma ho un altro tipo di uomini". Zorzi poi si toglie un altro sassolino dalla scarpa nei confronti dell'amico: "Non ho capito quali sono queste cose gravissime che ha insinuato Dayane. È grave dire che hai dubbi sulla tua sessualità?". "Ma non è vero" continua Francesco Oppini, stizzito con Dayane per i suoi continui "attacchi".