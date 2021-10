Dayane Mello stremata, il doloroso sfogo a 'La Fazenda': "Non ce la faccio più, mi sento umiliata"

L’esperienza al reality brasiliano La Fazenda prosegue per Dayane Mello nonostante la vicenda del presunto stupro che l’ha vista drammaticamente protagonista delle ultime cronache. Il cantante concorrente Nego Do Borel è stato cacciato dal programma per le gravi accuse di molestie ai suoi danni, ma comunque lo spirito con cui la modella sta affrontando questo percorso televisivo resta abbattuto e lo sfogo confidato alla compagna Valentina Francavilla attesta l’insofferenza verso le dinamiche di un gioco sempre più difficile da reggere.

"Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento" ha ammesso la 32enne, già concorrente del reality italiano durante il quale venne raggiunta dalla notizia della tragica morte del fratello. Ciò che lamenta Dayane, in particolare, è anche l’atteggiamento ostile con cui alcuni vip in gara stanno prendendo questa situazione, non più come un gioco ma come una vera e propria lotta. "Ho sentito Bil dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota", ha detto parlando di Bil Araújo.

Quanto al suo stato emotivo: "Sono un bersaglio dalla prima settimana", ha affermato: "Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C'è un atmosfera davvero pesante".

Le dichiarazioni dell’avvocato di Dayane Mello

Le Iene hanno indagato sul caso di Dayane Mello e del presunto stupro di cui sarebbe stata vittima. Al programma di Italia1 l'avvocato di Dayane Mello ha spiegato che la modella non ha mai visto le immagini della notte in cui Nego Do Borel si infilato nel suo letto e che è costretta a restare nello show poiché, in caso di uscita anticipata, la penale da pagare sarebbe molto alta: "Come se fosse in una prigione", ha affermato il legale confermando lo stato d’animo della modella che vorrebbe mettere fine a questa esperienza quanto prima.