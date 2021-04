'Una serata tra amici', su Rai Uno lo show di Christian De Sica

Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. 'Una serata tra amici' è l'atteso one man show, in onda sabato 3 aprile alle 21.25 su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi.

Una passeggiata tra musica e parole, più una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica e il debutto di sua figlia, Maria Rosa De Sica, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d'eccezione della serata sarà Carlo Verdone, amico storico e cognato dell'artista.

'Una serata tra amici' è un programma prodotto in collaborazione con Ballandi. Scritto da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. La regia di Cristiano D'Alisera.

"Una serata dove Christian sarà il mattatore"

Pino Strabioli ha accompagnato Christian De Sica nella scrittura di questo one man show: "E' una serata dove Christian sarà il mattatore e io un po' il suo Virgilio che lo conduce e contrassegna vari momenti della vita e della carriera di questo grande artista e dei suoi incontri formidabili - spiega - Un uomo che da figlio di Vittorio De Sica, nella sua vita ha conosciuto i più grandi artisti dello spettacolo mondiale, da Charlie Chaplin a Ingrid Bergman, Roberto Rossellini, Anna Magnani e tanti altri. E io, che sono maniaco di memoria, lo conduco verso questi ricordi".

La serata è stata registrata a febbraio, prima che Strabioli venisse colpito dal Covid (ora è guarito): "L'idea è nata da uno spettacolo teatrale che io ho fatto con Christian in giro per l'italia - racconta ancora - Il direttore di Rai1, Stefano Coletta venne a vederlo e così abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di trasformarlo in un programma con un linguaggio televisivo. Abbiamo una magnifica orchestra di 32 elementi diretta dal maestro Marco Tiso, una bellissima scenografia di Marco Calzavara e la regia di Cristiano D'Alisera, per uno spettacolo che segna un po' il ritorno al grande varietà per Christian che oltre a cantare, ha anche molti momenti comici in cui, con monologhi esilaranti, racconta diverse cose che gli sono capitate nella vita".