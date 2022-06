Del Debbio, scontro in diretta con un ospite: "Se ne vada" poi la risposta "Andate a fare in cu**"

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Diritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio. Uno dei temi cardine della diretta è stato il reddito di cittadinanza di cui in queste settimane si sta parlando sempre di più. Con l'avvicinarsi dell'estate sono sempre molti gli imprenditori che lamentano l'impossibilità di trovare personale, colpa, per loro, anche del reddito di cittadinanza. Nello studio di Rete4 alcuni di loro hanno spiegato che in sede di colloquio alcuni percettori del sussidio chiedono pagamenti in nero per continuare a incassarlo. Collegati con lo studio, e con del debbio, un gruppo di cittadini per difendere il sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle. Il collegamento non è però andato a buon fine, anzi si è concluso con uno scontro tra il conduttore e il portavoce del gruppo pro reddito.

Lo scontro con Del Debbio in diretta

Uno degli imprenditori presenti in studio ha spiegato che il reddito ha allontanato molte persone dal suo campo, quello della ristorazione, immediata la risposta del gruppo in collegamento e in particolare del loro portavoce: "Noi speravamo di arrivare in una trasmissione dove era possibile ragionare su come superare i limiti del reddito di cittadinanza. Io però sto registrando un atteggiamento di aggressione, di chi vuole fare sempre la stessa discussione". Queste parole hanno acceso Del Debbio che ha ribattuto: "Ascolti, qui stanno parlando tutti, il primo che ha aggredito è uno di voi, quindi se ci vuole stare in questa trasmissione ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa".

L'ospite in collegamento, rimasto offeso dalle parole del giornalista, ha replicato in modo molto colorito: "Andate a fare in cu**, siete una vergogna". "Sì, lei è una vergogna", ha concluso del Debbio e in sottofondo era ben udibile la voce di un altro ospite in collegamento: "Non avete intenzione di parlare dei percettori”.