Delitti ai Caraibi, una nuova serie da stasera in tv: le anticipazioni

"Delitti ai Caraibi" è una delle nuove proposte per il 2023 della Rete 4 estiva. Una serie di produzione francese e britannica, ambientata nel cuore dell'arcipelago dei Caraibi. Misteri, delitti, ma anche una storia prevalentemente al femminile: le protagoniste sono due donne caratterialmente poco affini, ma vincenti quando ci sono da risolvere complicate indagini.

Delitti ai Caraibi: anticipazionisulla serie

Per l'estate del 2023, Rete 4 punta sulla serie francese "Delitti ai Caraibi", proponendo gli otto episodi della prima stagione, in onda in quattro prime serate del martedì, a partire dal 4 luglio. Trasmessa dall'emittente locale France 2, in patria la serie ha avuto inizio nel 2019 e sono, ad oggi, state trasmesse quattro stagioni.

"Tropiques Criminels" - questo il titolo originale - ha come protagonista una donna di nome Mélissa Sainte-Rose, una investigatrice, comandante della Police Nationale, originaria della Martinica che dalla Francia viene trasferita a Fort-de-France, capitale della sua terra d'origine. Ci troviamo nel cuore dell'arcipelago dei Caraibi, parte delle Piccole Antille.

Qui Melissa si trasferisce con i due figli adolescenti, Chloé e Lucas, e deve prestare servizio alle dipendenze della capitano Gaëlle Crivelli. Il rapporto tra le due non è eccezionale e fin da subito emergono differenze caratteriali e diversi punti di vista. Entrambe però nel lavoro danno il meglio e laddove l'armonia viene a mancare, professionalmente si rivelano complementari. I legami tra le donne non si limitano però al solo lavoro: un uomo di nome Frank è stato ex marito di Mélissa - nonchè padre dei suoi figli - ma anche ex amante della seconda. Una situazione che renderà ancor più complesso un rapporto già di per sé non idilliaco.



Ad interpretare Mélissa Sainte-Rose è l'attrice Sonia Rolland, nata in Ruanda da padre francese e madre ruandese; arrivata arriva in Francia nel 1994, è diventata la prima Miss di origini africane. Gaëlle Crivelli ha invece il volto di Béatrice de La Boulaye, attrice discendente dall'antica famiglia dei Georgette Dubuissons, nobilitati durante la Restaurazione.

Dove vedere Delitti ai Caraibi (dal 4 luglio 2023)

La prima puntata di "Delitti ai Caraibi" va in onda oggi, 4 luglio 2023, dalle 21.20 su Rete 4. Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.