Delitti in Paradiso 11: trama, cast, anticipazioni, dove vederlo in tv e in streaming

Al via mercoledì 3 agosto su Rai 2 l’undicesima stagione di “Delitti in Paradiso”. I nuovi episodi sono otto, trasmessi dalla rete con cadenza settimanale: il protagonista è anche in questa stagione l’Ispettore Neville Parker, alle prese con la risoluzione di casi di omicidi e con qualche grana personale da risolvere. Di seguito un riassunto su ciò che abbiamo precedentemente visto e le anticipazioni su ciò che ci aspetta nelle nuove puntate.

Delitti in Paradiso è una serie televisiva di produzione francese e britannica, in onda a partire dal 2011. Le storie si basano su uno schema tradizionale, presentato di volta in volta con le dovute variazioni. Il protagonista è un detective della polizia britannica, che presenta generalmente tutte le caratteristiche che contraddistinguono la cultura british. Questo viene inviato in missione in nazioni a lui estranee (prevalentemente caraibiche) dove deve svolgere il suo lavoro e risolvere misteriosi casi di omicidi. Le consuete tappe delle indagini si alternano alla descrizione del protagonista, talvolta alle prese con abitudini agli antipodi rispetto a quelle a cui è abituato.

Tra le caratteristiche di Delitti in Paradiso c’è quella di cambiare periodicamente i personaggi e gli attori protagonisti. Nella prima e nella seconda stagione il ruolo principale è ricoperto da Richard Poole (interpretato da Ben Miller); ucciso all’inizio della terza annata, viene sostituito da colui che ha il compito di indagare sul suo omicidio, Humphrey Goodman (Kris Marshall). A partire dalla sesta stagione entra in scena l'ispettore Jack Mooney (Ardal O' Hanlon). Dalla nona stagione Neville Parker (Ralf Little) diventa il personaggio principale. Ritroveremo quest’ultimo anche nei nuovi episodi, in partenza il 3 agosto nelle prime serate di Rai 2.

L’undicesima stagione di Delitti in Paradiso è composta da 8 episodi, trasmessi dalla rete con cadenza settimanale il mercoledì alle 21.20. Si comincia con il ritrovamento di un cadavere accanto a una cabina telefonica, in una zona deserta. L’ispettore Neville Parker comincia a indagare e scopre che alle origini del tutto c’è il rapimento della figlia dell’uomo ucciso, giunto nei pressi della cabina per seguire le istruzioni dei rapitori. Parallelamente alle indagini si affrontano le vicende personali di Parker, come il suo rapporto con Florence Cassell, che a inizio stagione dice all’uomo di considerarlo soltanto un buon amico.

Al partire dal 3 agosto, l’undicesima stagione di Delitti in Paradiso va in onda il mercoledì alle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.