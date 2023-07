Delitti in Paradiso 12, questa sera la terza puntata: le anticipazioni

Sulla splendida isola caraibica di Saint Marie, alcune persone perdono la vita. Nella puntata di "Delitti in paradiso", in onda oggi, 5 luglio 2023, a essere uccisa è la truffatrice Cheryl Horner: il passato della donna nasconde diversi segreti, ma chi la voleva morta? L'ispettore Neville Parker è chiamato a indagare.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 5 luglio 2023

Nelle calde serate estive, il martedì Rai 2 trasmette la serie franco-britannica "Delitti in Paradiso". I generi di riferimento sono il giallo e il poliziesco, ma a fare la differenza sono gli splendidi paradisi tropicali nei quali sono ambientate le storie. Nel corso delle stagioni si sono avvicendati diversi detective protagonisti: dalla nona annata il protagonista è Neville Parker (Interpretato da Ralf Little), proveniente da Manchester, colto, segnato da molte allergie e da un'infanzia piuttosto solitaria.

In onda oggi, 5 luglio, la terza puntata stagionale (di otto) ha come titolo "Un tuffo nel passato". Una scaltra truffatrice, Cheryl Horner, monta una vendita falsa di uns spiaggia dei Caraibi. Il luogo, però, non può essere legalmente venduto. Ma durante il tentativo di truffa, la donna viene trovata uccisa. A questo punto scattano inevitabili le indagini, che ci mettono di fronte ad alcuni segreti passato, quando un misterioso uomo lavorava a stretto contatto con la donna: suo amante oltre che complice, a lungo ritenuto morto dopo una spedizione punitiva. Intanto Neville è orfano di Sophie, che ha lasciato l'isola, e cerca aiuto al suo vecchio amico, il detective Andy. Dal Regno Unito, l'uomo arriva a Saint Maire con importanti novità.

Successivamente alla messa in onda dell'episodio inedito, ogni settimana la rete trasmette un episodio della precedente stagione, l'undicesima: oggi va in onda"L’ultimo volo", che vede Neville indagare sulla scomparsa del fondatore di una nota società. La morte di è verificata durante un lancio con paracadute: chi è stato a pugnalare la vittima? I componenti del team che lavoravano con lui - che avevano partecipato al volo - hanno dei segreti.

Dove vedere Delitti in Paradiso 12

La terza puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 5 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.