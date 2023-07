Delitti in Paradiso 12, questa sera la quarta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 12 luglio 2023, una nuova indagine della serie televisiva "Delitti in Paradiso, dalle 21.20 su Rai 2. I festeggiamenti di nozze della giovane Monique portano ad una drammatica notizia: suo padre, Rex Hays, venditore di aragoste, viene ucciso. La colpevole è la misteriosa Odette? I colpi di scena non mancheranno.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 12 luglio 2023

Nell'episodio di questa sera, dal titolo "Nozze con delitto", durante i festeggiamenti di sua figlia Monique, l'affabile Rex Hays, stimabile mercante di aragoste sull'incantevole isola di St. Barnabas, viene ucciso. Monique, amica del cuore di Naomi, non può fare a meno di restare sgomenta di fronte a un tale atto di violenza, così decide di chiamare immediatamente l'infaticabile squadra investigativa per avviare una tempestiva indagine. La squadra, pronta ad affrontare ogni intricata sfida, si dirige prontamente sul luogo del crimine e i sospetti cadono subito sulla misteriosa Odette, moglie della vittima, che anni prima si era allontanata dall'isola portando dietro di sé un'enigmatica scia di misteri. Si scopre che la donna aveva preso in mano il coltello destinato alla torta nuziale e l'aveva riposto con disinvoltura nella propria borsa e, si scopre, pochi minuti prima del delitto aveva furiosamente litigato con Rex. Mentre Neville cerca di districare abilmente le fila degli indizi, il gioviale Marlon ha da una parte intenzione di concentrarsi sui suoi studi per l'esame da sergente, dall'altra si ritrova distratto dalle molteplici vicende che accadono attorno a lui.

Dopo la messa in onda dell'episodio inedito, la rete ripropone il quarto episodio della precedente stagione, l'undicesima, "Una scelta difficile", che vede l'addio alla serie della detective Florence Cassell. Quest'ultima, dopo aver accettato di collaborare con la polizia giamaicana, si è infiltrata sotto copertura nel cerchio ristretto di Miranda Priestley, assumendo l'identità di Celeste, babysitter di Dolores. Ciò che poteva sembrare un incarico di copertura relativamente semplice, subisce una svolta inaspettata e drammatica. Una dura contesa tra Miranda e un misterioso individuo di nome Harley Joseph scatena conseguenze tragiche e inaspettate. Ora, Florence e il suo team devono risolvere il caso senza compromettere la loro copertura.

Dove vedere Delitti in Paradiso 12

La quarta puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 12 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.