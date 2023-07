Delitti in Paradiso 12, questa sera la quinta puntata: le anticipazioni

Oggi, 19 luglio 2023, Rai 2 trasmette a partire dalle 21.20, un episodio inedito - il quinto della dodicesima stagione - di "Delitti in Paradiso". Durante un evento di beneficenza, viene trovata senza vita un ex ospite - diventato nel frattempo benestante - della Casa dei Miracoli. Neville è pronto ad indagare.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 19 luglio 2023

L'incantevole tropicale di Saint Marie impreziosisce anche questa settimana le storie di "Delitti in Paradiso", in onda per la prima volta in chiaro questa sera su Rai 2 con la quinta puntata della dodicesima stagione, dal titolo "La casa dei miracoli", interpretata da Ralf Little, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Tahj Miles, Shantol Jackson e Ginny Holder.

La vicenda dell'episodio segue Neville, in attesa dell'arrivo di Sophie per iniziare una convivenza, capace di segnare una svolta molto importante nella sua vita. Nel frattempo il commissario Selwyn Patterson affronta una sfida imprevista: stabilire un legame solido con sua figlia Andrina, con cui è appena entrato in contatto. Sull'isola si tiene intanto una raccolta fondi a favore dei bambini abbandonati presso Casa dei Miracoli. Proprio qui si verifica un misterioso omicidio che lascia tutti senza fiato: un ex ospite della casa, che nel frattempo è diventato una persona ricca e famosa, viene ritrovato senza vita con segni di accoltellamento. Tuttavia, molti aspetti di questa terribile vicenda, come l'arma del delitto, lasciano tanti punti interrogativi. Le indagini avanzano e fanno emergere dettagli e segreti inerenti al passato di alcune persone coinvolte nella faccenda.

Dopo la messa in onda dell'episodio inedito, Rai 2 ripropone il corrispettivo episodio, il quinto, della stagione precedente della serie, l'undicesima: il titolo è "Un amore malato".

Con l'intento di risolvere i suoi problemi una cantante approda sull'isola, ma dopo aver assunto dell'aspirina, alla quale è allergica, la giovane muore. Dietro la fatalità ci sarebbe in realtà dell'altro: qualcuno l'ha uccisa, ma perché lo avrebbe fatto? Oltre che con le indagini, Neville è impegnato anche con Izzy, la sua problematica sorella.

Dove vedere Delitti in Paradiso 12 (19 luglio)

La quinta puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 19 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.