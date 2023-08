Delitti in Paradiso 12, questa sera la settima puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, 2 agosto 2023, un importante episodio inedito - il settimo della dodicesima stagione - della serie televisiva "Delitti in Paradiso": Neville Parker, il protagonista, è accusato di un omicidio, e stavolta per lui le cose si mettono male. La sua squadra si mette a indagare per provare l'innocenza del detective.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 2 agosto 2023

Il titolo dell'episodio inedito di questa sera - il settimo stagionale - è "Una cruda verità". Questa volta il protagonista, Neville Parker, si trova in una situazione davvero complicata. Tutti gli elementi che riguardano la morte di David Cartwright sembrano puntare dritti a lui. Karen Flitcroft, dell'unità Affari Interni, si assume il controllo delle indagini e Neville si ritrova in manette. La domanda avanza inevitabile: è davvero colpevole? La squadra, con una fede incrollabile nella sua innocenza, intraprende un'indagine parallela, facendo di tutto per dimostrarne la non colpevolezza, determinata a scagionarlo a ogni costo. Gli indizi portano Naomi e Selwyn a indagare su Justin West e a esplorare il mondo della comunità dei prepper. Seguono piste, interrogano persone, scrutano dettagli apparentemente insignificanti, tutto per arrivare alla verità nascosta. La tensione aumenta man mano che la squadra si scontra con ostacoli e scoperte sorprendenti lungo il cammino. La reputazione di Neville sembra compromessa, ma il suo spirito indomito e l'ostinata fiducia dei suoi colleghi lo mantengono motivato. Nonostante la gravità della situazione, la squadra è unita più che mai nella lotta per dimostrare l'innocenza del loro amico e collega.

Successivamente alla messa in onda dell'episodio inedito, Rai 2 ripropone il settimo episodio della precedente stagione della serie, dal titolo "Un delitto quasi perfetto". L'indagine verte sulla misteriosa morte di un giovane rapper, avvenuta al buio durante un'esibizione di prova. Le ricerche inizialmente non fruttano alcun risultato: come può aver l'assassino colpito nella totale oscurità? Le cose cambiano quando si scopre che un'amica di vecchia data dell'agente Marlon era stata assoldata dall'artista per sparare un colpo a salve. Ma per quale motivo? Le sorprese e le scoperte saranno davvero tante.

Dove vedere Delitti in Paradiso 12 (2 agosto)

La settima puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 2 agosto 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarli in live streaming e on demand.