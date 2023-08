Delitti in Paradiso 12, questa sera l'ottava e ultima puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, mercoledì 9 agosto 2023, a partire dalle 21.20, l'ultima puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso". Un confuso Neville Parker vive un periodo di crisi: limitato anche nelle indagini di un caso di omicidio, medita di lasciare l'isola di Saint Marie. Riuscirà a riscattarsi?

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 9 agosto 2023

Con l'episodio di questa sera dal titolo "La musica nel sangue" si conclude l'ottava stagione della serie televisiva "Delitti in Paradiso". Ancora provato e confuso dai recenti avvenimenti che lo hanno coinvolto, Neville Parker è l'apparente testimone di un omicidio. Il protagonista è però molto insicuro, vittima di una crisi di fiducia, basata sulla sua precedente incapacità di riconoscere il doppio gioco di Sophie. L'uomo comunica al commissario la volontà di andare via dall'isola di Saint Marie. L'uomo fa visita a Sophie in prigione, e le chiede se nei suoi confronti abbia provato qualche sentimento reale. Lei precisa che non aveva mai nutrito sentimenti romantici per lui, ma che in uncerto qual modo in sua compagnia aveva trovato una propria identità alternativa ed era quindi felice. Chiuso questo capitolo, Nevill si rimette in pista e si concentra sul caso attuale. Dopo l'indagine, conclusa con l'arresto per omicidio del colpevole, un soddisfatto Neville accetta di rimanere sull'isola.

Successivamente alla messa in onda dell'episodio inedito, Rai 2 ripropone anche il finale di stagione, dal titolo "Scacco matto", della precedente stagione. Nel corso di un'attesa partita a scacchi, che vede sfidarsi, proprio sull'isola, due fuoriclasse del passato, si verifica un omicidio. A essere ucciso è proprio uno dei due grandi ex giocatori. Il metodo per farlo fuori è davvero singolare: spalmare un forte veleno sullo scacco della Regina Bianca. Come ha fatto il responsabile ad applicare questa sostanza e per quale motivo avrebbe voluto uccidere una persona senza apparenti motivi? Mentre in zona arriva una misteriosa giornalista, emergono particolari sul passato dei due ex giocatori di scacchi.

Dove vedere Delitti in Paradiso 12 (9 agosto)

L'ottava puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 9 agosto 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.