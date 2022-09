Delitti in Paradiso 11: le anticipazioni di questa sera

Dopo alcuni slittamenti riprende la programmazione del poliziesco franco-britannico “Delitti in Paradiso”. Rai 2 trasmette oggi, 28 settembre, il sesto episodio (di otto) dell’undicesima stagione. Omicidi e aggressioni: l’isola è minacciata da eventi che sembrano avere un filo conduttore. Leggiamo la trama dell’odierna puntata.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 28 settembre 2022

Un gruppo di persone che sta visitando il St Marie con l'intenzione di spargere le ceneri di un amico recentemente scomparso. Tra loro c’è una donna di nome Eve Wilding, che telefona alla polizia per denunciare un omicidio. Quando Neville e i suoi colleghi arrivano sul luogo trovano Eve in piscina, strangolata e priva di sensi. Naomi riesce a rianimarla, ma la donna rimane incosciente. La squadra di polizia deve però mettersi a lavoro: quale omicidio aveva segnalato Eve via telefono? La polizia scopre che in precedenza erano morte tre persone, tutte ritrovate dopo cadute in acqua. Ma cosa lega le tre vittime? Intanto Neville deve far fronte anche ad altri problemi, come quello dell'ingombrante sorella Izzy, che sembra non volere andare via dall'isola, e dalla presenza di Darlene Curtis.

Dove vedere Delitti in Paradiso 11

La nuova puntata di Delitti in Paradiso va in onda oggi, 28 settembre, alle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.