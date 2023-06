Delitti in paradiso, da stasera in tv la dodicesima stagione: le anticipazioni

La longeva serie franco-britannica torna oggi, 21 giugno 2023, su Rai 2, a partire dalle 21.20. Gli omicidi, le indagini e i misteri hanno come cornice la splendida isola caraibica di Saint Marie. L'ispettore britannico Neville Parker non può, però, farsi troppo distrarre dalle bellezze locali: il lavoro chiama.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 28 settembre 2022

Tra le tante serie televisive di genere giallo e mystery che popolano i palinsesti televisivi, "Delitti in Paradiso" è forse quella che si sposa meglio con la stagione estiva; ma andiamo con ordine. La serie è stata creata da Robert Thorogood ed è una produzione francese e britannica, in onda a partire dal 2011. L'idea è quella di seguire le indagini di un detective britannico su alcune isole caraibiche. Nel corso delle molte stagioni sono cambiati più volte i protagonisti. Tutto ebbe inizio con Richard Poole; entrò poi all'inizio della terza stagione Humphrey Goodman; alla sesa subentrò Jack Mooney; sostituito poi dalla nona da Neville Parker. Interpretato da Ralf Little, quest'ultimo torna adesso anche per la dodicesima stagione della serie.

Nel corso delle nuove puntate vedremo dunque nuove e complicate indagini, qua e là con un tocco di umorismo dedito a sottolineare le distanze culturali tra l'investigatore britannico e gli abitanti delle esotiche isole caraibiche. Il primo episodio stagionale ha come titolo “La grande oscurazione” e vede l’ispettore Parker indagare sulla morte di un apprezzato astronomo, che insieme ad altri colleghi era intento a osservare e studiare, sulle scogliere, l’allineamento di Giove e Saturno, un evento planetario unico. Intanto Darlene supera l'esame per entrare in polizia; e mentre Parker è intento a dimenticare Florence (e magari conoscere un nuovo amore), il commissario Selwyn Patterson si trova ad affrontare un delicato segreto di famiglia.

Dopo la messa in onda di un nuovo episodio, ogni settimana Rai 2 trasmette un episodio della precedente stagione, l'undicesima: oggi va in onda "L'apparenza inganna", che parte dall’omicidio di un uomo rispettato da tutti gli abitanti dell'isola. Qualcuno lo ha accoltellato proprio mentre stava pagando il riscatto per il rilascio della figlia rapita.

Dove vedere Delitti in Paradiso 11

La prima puntata della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, 21 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.