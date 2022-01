Il delitto di Cogne: il documentario a vent’anni dalla vicenda

Va in onda questa sera la prima parte de Il delitto di Cogne, il documentario dedicato a uno dei casi giudiziari più famosi in assoluto della cronaca nera italiana, a cui da sempre ruotano attorno una grande attenzione mediatica e numerosi dubbi irrisolti. L’appuntamento è in seconda serata su Crime + Investigation a partire dalle 22:55.

Il Delitto di Cogne: la storia

Il 30 gennaio 2002 Annamaria Franzoni chiama il 118 chiedendo aiuto perché suo figlio di tre anni, il piccolo Samuele Lorenzi, sta “vomitando sangue”. La prima ad accorrere alla villetta di Montroz, Cogne (Valle d’Aosta) è l’amica dottoressa Ada Satragni, che diagnostica un aneurisma al bambino. Arrivano poi i soccorritori, i quali invece non hanno dubbi: si tratta di omicidio. Samuele è stato colpito più volte da un corpo contundente, l’arma del delitto che non verrà mai ritrovata.

Unica indiziata (ma dichiaratasi sempre innocente), la madre verrà condannata a 30 e, in secondo grado, a 16 anni. Ne sconterà 6 di carcere e 5 di detenzione domiciliare, per poi ottenere la libertà definitiva nel 2018 grazie all’indulto.

Il delitto di Cogne è un caso famosissimo, da molti anni al centro della cronaca italiana e della cultura di massa, con un’eco mediatica enorme. Apparizioni televisive, processi, colpevolisti, innocentisti; questo omicidio da sempre spacca l’opinione pubblica, anche a causa di tutti i dubbi e le ombre che lo circondano.

Il documentario su Crime + Investigation

Il Delitto di Cogne, docu-crime con la regia di Claudio Pisano, ripercorre a distanza di vent’anni il tremendo caso di cronaca nera attraverso interviste, ricostruzioni e approfondimenti. Oltre alle testimonianze di vari giornalisti, parleranno anche Maria del Savio Bonaudio, Procuratore capo di Aosta, e Carlo Taormina, avvocato di Annamaria Franzoni.

Dove vederlo stasera in tv (30 e 31 gennaio)

Il Delitto di Cogne va in onda oggi e domani in seconda serata su Crime + Investigation (canale 119) a partire dalle 22:55.